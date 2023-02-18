Renato Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renato Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renato Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renato Babic 27 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Renato Babić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renato Babic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Renato Babic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Renato Babic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renato Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renato Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renato Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renato Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2009 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2011 yılında Tirol Alt.

8 Ocak 2014 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker 1c

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker II

1 Ocak 2022 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2022 yılında NK Solin

Renato Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renato Babic şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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