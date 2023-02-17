Jelle Geenens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jelle Geenens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jelle Geenens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jelle Geenens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jelle Geenens 13 Ağu 1997 tarihinde Gent şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jelle Geenens Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jelle Geenens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jelle Geenens'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jelle Geenens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jelle Geenens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jelle Geenens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jelle Geenens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Eendracht Aalst

1 Temmuz 2018 yılında Berchem Sport

25 Ocak 2019 yılında Olsa Brakel

1 Temmuz 2020 yılında KVK Ninove

Jelle Geenens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jelle Geenens şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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