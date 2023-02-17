Kevin De Wannemaeker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin De Wannemaeker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin De Wannemaeker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin De Wannemaeker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin De Wannemaeker 8 Ağu 1987 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin De Wannemaeker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin De Wannemaeker, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin De Wannemaeker'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin De Wannemaeker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin De Wannemaeker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kevin De Wannemaeker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin De Wannemaeker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KVK Ninove

1 Temmuz 2017 yılında FC Lebbeke

1 Temmuz 2019 yılında KVK Ninove

1 Temmuz 2023 yılında KVCDT Borsbeke

Kevin De Wannemaeker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin De Wannemaeker şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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