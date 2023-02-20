John Phillipe Koko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Phillipe Koko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Phillipe Koko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Phillipe Koko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Phillipe Koko 22 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Phillipe Koko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. John Phillipe Koko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. John Phillipe Koko'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Phillipe Koko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Phillipe Koko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Phillipe Koko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Phillipe Koko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Kvik Halden

31 Aralık 2017 yılında Fredrikstad II

1 Ocak 2018 yılında Nybergsund

1 Ağustos 2018 yılında Fredrikstad II

1 Ocak 2019 yılında Fredrikstad

30 Haziran 2020 yılında Levanger FK

6 Ekim 2020 yılında Fredrikstad

7 Ekim 2020 yılında Egersund

1 Mart 2021 yılında Vard

2 Şubat 2022 yılında Moss FK

John Phillipe Koko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Phillipe Koko şuan Moss FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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