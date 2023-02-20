Jonas Valland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Valland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Valland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Valland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Valland 9 Mayıs 2004 tarihinde Stord şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Valland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Valland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jonas Valland'nin FK Haugesund ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Valland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Valland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Valland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Valland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında FK Haugesund II

7 Eylül 2020 yılında Haugesund

20 Şubat 2022 yılında Vard

31 Aralık 2022 yılında Haugesund

Jonas Valland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Valland şuan FK Haugesund takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonas Valland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stord IL (-2017)

Norveç U18 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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