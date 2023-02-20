Jonathan Benteke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Benteke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Benteke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Benteke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Benteke 28 Nisan 1995 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Benteke Lifeka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Benteke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Benteke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Benteke'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Benteke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Benteke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Benteke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Benteke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CS Visé

1 Temmuz 2014 yılında Zulte Waregem

1 Eylül 2016 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2017 yılında Omonia Lefkoşa

15 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2018 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2019 yılında Alem. Aachen

18 Ağustos 2020 yılında URSL Visé

20 Temmuz 2021 yılında Wegberg-Beeck

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2022 yılında Loudoun United

Jonathan Benteke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Benteke şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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