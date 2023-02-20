Kevin Kabran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Kabran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Kabran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Kabran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Kabran 22 Kasım 1993 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Alexander Kabran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Kabran Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Kevin Kabran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Kabran'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Kabran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Kabran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Kabran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Kabran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Vasalunds IF

1 Temmuz 2014 yılında FC Den Bosch

1 Temmuz 2015 yılında Vasalunds IF

30 Ocak 2017 yılında Brommapojkarna

15 Ocak 2018 yılında IK Start

2 Nisan 2019 yılında Elfsborg

31 Temmuz 2019 yılında IK Start

22 Ocak 2021 yılında Viking FK

Kevin Kabran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Kabran şuan Viking FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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