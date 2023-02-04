Kevin Ndoram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ndoram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ndoram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ndoram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ndoram 22 Ocak 1996 tarihinde Saint-Sébastien-sur-Loire şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Cad uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ndoram Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Ndoram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Ndoram'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Ndoram Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LevieuxNdo

http://www.facebook.com/KevinNdoramOfficial

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Kevin Ndoram Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Ndoram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Ndoram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ndoram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2015 yılında Monaco B

1 Temmuz 2016 yılında Monaco

1 Temmuz 2019 yılında FC Metz

30 Haziran 2020 yılında Monaco

1 Temmuz 2020 yılında FC Metz

Kevin Ndoram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ndoram şuan FC Metz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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