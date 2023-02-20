Kristoffer Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Sorensen 30 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristoffer Sørensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Sorensen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kristoffer Sorensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Sorensen'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Sorensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Sorensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Baerum SK

3 Ağustos 2022 yılında Raufoss

Kristoffer Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Sorensen şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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