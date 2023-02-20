Lamar Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamar Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lamar Walker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lamar Walker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lamar Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamar Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lamar Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamar Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamar Walker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamar Walker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamar Walker 26 Eylül 2000 tarihinde Spanish Town şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Lamar O'Neal Walker şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamar Walker Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lamar Walker'nin Miami FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lamar Walker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lamar Walker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lamar Walker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamar Walker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Portmore United

29 Ocak 2021 yılında Miami FC

Lamar Walker kimdir

Lamar Walker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamar Walker şuan Miami FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Lamar Walker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 7 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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Lamar Walker nereli

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