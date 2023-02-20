Lars Mogstad Ranger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Mogstad Ranger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Mogstad Ranger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lars Mogstad Ranger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lars Mogstad Ranger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Mogstad Ranger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lars Mogstad Ranger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Mogstad Ranger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Mogstad Ranger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Mogstad Ranger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Mogstad Ranger 12 Mart 1999 tarihinde Gjerdrum şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Mogstad Ranger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Lars Mogstad Ranger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 28 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Lars Mogstad Ranger'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Mogstad Ranger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Mogstad Ranger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Lars Mogstad Ranger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Mogstad Ranger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lillestrøm Alt.

1 Ocak 2016 yılında LSK II

28 Şubat 2018 yılında Lillestrøm

7 Mart 2019 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2019 yılında Lillestrøm

Lars Mogstad Ranger kimdir

Lars Mogstad Ranger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Mogstad Ranger şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gjerdrum IL (-2014), Lillestrøm SK (2014-2016)

Lars Mogstad Ranger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lars Mogstad Ranger nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Seedy Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seedy Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seedy Jatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seedy Jatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matt Hedges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Hedges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matt Hedges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Hedges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Bully Drammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bully Drammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar Bully Drammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Bully Drammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Macnaughton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Macnaughton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Macnaughton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Macnaughton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bairon Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bairon Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!