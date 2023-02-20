Lars Mogstad Ranger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Mogstad Ranger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Mogstad Ranger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Mogstad Ranger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Mogstad Ranger 12 Mart 1999 tarihinde Gjerdrum şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Mogstad Ranger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Lars Mogstad Ranger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 28 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Lars Mogstad Ranger'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lars Mogstad Ranger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Mogstad Ranger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Mogstad Ranger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Mogstad Ranger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lillestrøm Alt.

1 Ocak 2016 yılında LSK II

28 Şubat 2018 yılında Lillestrøm

7 Mart 2019 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2019 yılında Lillestrøm

Lars Mogstad Ranger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Mogstad Ranger şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lars Mogstad Ranger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gjerdrum IL (-2014), Lillestrøm SK (2014-2016)

Norveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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