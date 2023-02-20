Marius Sivertsen Broholm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Sivertsen Broholm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Sivertsen Broholm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Sivertsen Broholm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Sivertsen Broholm 26 Aralık 2004 tarihinde Tiller şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Sivertsen Broholm Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Sivertsen Broholm, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rosenborg BK futbol takımında oynamaktadır. Rosenborg BK takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Sivertsen Broholm'nin Rosenborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marius Sivertsen Broholm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Sivertsen Broholm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Sivertsen Broholm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Sivertsen Broholm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rosenborg II

5 Ocak 2022 yılında Rosenborg

Marius Sivertsen Broholm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Sivertsen Broholm şuan Rosenborg BK takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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