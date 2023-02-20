Mike Azira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Azira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Azira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Azira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Azira 22 Ağustos 1987 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uganda uyrukludur.Gerçek adı da Micheal Azira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Azira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mike Azira'nin New Mexico United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mike Azira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/32azira/

Mike Azira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Azira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mike Azira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Azira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Charleston

6 Mart 2014 yılında Seattle

9 Aralık 2015 yılında Colorado

4 Ağustos 2018 yılında Switchbacks FC

7 Ağustos 2018 yılında Colorado

8 Ağustos 2018 yılında Montreal

7 Ağustos 2019 yılında Chicago

1 Şubat 2021 yılında New Mexico Utd.

Mike Azira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Azira şuan New Mexico United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mike Azira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda takımında 23 numaralı formasıyla 12 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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