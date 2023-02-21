Oleksandr Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Lebedenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Lebedenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Lebedenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Lebedenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Lebedenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Lebedenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Lebedenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Lebedenko 13 Ağustos 1989 tarihinde Krasnopillya, Sumy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лебеденко Олександр Вікторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Lebedenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksandr Lebedenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Lebedenko'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Lebedenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Lebedenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Lebedenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Lebedenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Yavir

1 Temmuz 2009 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında PFK Sumy

18 Temmuz 2016 yılında Illichivets

6 Şubat 2017 yılında FK Poltava

13 Temmuz 2017 yılında PFK Sumy

5 Şubat 2018 yılında Gelios Kharkiv

30 Ağustos 2018 yılında FK Polissya

18 Şubat 2020 yılında Alyans

4 Ağustos 2022 yılında Veres Rivne

Oleksandr Lebedenko kimdir

Oleksandr Lebedenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Lebedenko şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yavir Krasnopillya

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Oleksandr Lebedenko nereli

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