Bogdan Kogut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Kogut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Kogut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Kogut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Kogut 10 Ekim 1987 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Когут Богдан Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Kogut Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Bogdan Kogut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 7 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Bogdan Kogut'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Kogut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bodya_kogut/

Bogdan Kogut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Kogut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Kogut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Kogut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Karpaty 2

1 Temmuz 2006 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2009 yılında S. Szarowola

31 Aralık 2010 yılında Karpaty II

1 Mart 2011 yılında PFC Lviv

30 Haziran 2011 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2011 yılında Obolon Kyiv

1 Ağustos 2011 yılında FK Sevastopol

2 Temmuz 2012 yılında Bukovyna

26 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2015 yılında Bukovyna

1 Temmuz 2015 yılında Zaria Balti

1 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2016 yılında Desna

20 Temmuz 2016 yılında Veres Rivne

18 Ocak 2018 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2019 yılında ODEK Orzhiv

7 Şubat 2020 yılında Veres Rivne

Bogdan Kogut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Kogut şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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