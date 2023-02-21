Vasyl Kurko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasyl Kurko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasyl Kurko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasyl Kurko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasyl Kurko 25 Nisan 1995 tarihinde Illichivsk, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Курко Василь Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasyl Kurko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABP Sport Management U.G. yapmaktadır. Vasyl Kurko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vasyl Kurko'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vasyl Kurko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kurkovasyl95/

Vasyl Kurko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasyl Kurko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vasyl Kurko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasyl Kurko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında C. Odessa U19

1 Ocak 2014 yılında Chornomorets II

1 Temmuz 2015 yılında Metalist II

1 Mart 2016 yılında Zhemchuzhyna O.

29 Ocak 2018 yılında Volyn Lutsk

30 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2021 yılında Prykarpattya

1 Temmuz 2021 yılında Livyi Bereg

1 Temmuz 2022 yılında Veres Rivne

Vasyl Kurko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasyl Kurko şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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