Dmytro Povoroznyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Povoroznyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Povoroznyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmytro Povoroznyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmytro Povoroznyuk 14 Eylül 1987 tarihinde Rivne şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Поворознюк Дмитро Ігорович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmytro Povoroznyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Povoroznyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Povoroznyuk'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dmytro Povoroznyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/povoroznyuk_dmytro/?hl=de
Dmytro Povoroznyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmytro Povoroznyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Nisan 2006 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2006 yılında ara verdi
9 Ağustos 2016 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2017 yılında ara verdi
21 Ağustos 2018 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2019 yılında ara verdi
31 Ağustos 2020 yılında Bilinmiyor
6 Ekim 2020 yılında Veres Rivne
1 Temmuz 2021 yılında ara verdi
17 Ocak 2022 yılında Veres Rivne
Dmytro Povoroznyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmytro Povoroznyuk şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Olimp Rivne (2001-2001), Veres Rivne (2001-2004)
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