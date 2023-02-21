Dmytro Povoroznyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Povoroznyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dmytro Povoroznyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmytro Povoroznyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.