Denys Balan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Balan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Balan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Balan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Balan 18 Ağustos 1993 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Балан Денис Дмитрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Balan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports-Supreme yapmaktadır. Denys Balan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denys Balan'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denys Balan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Balan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denys Balan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Balan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2012 yılında Dnipro II

31 Aralık 2012 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Mart 2014 yılında Real Farma

20 Temmuz 2015 yılında Cherk. Dnipro

13 Temmuz 2017 yılında Chornomorets

7 Eylül 2017 yılında Ingulets

23 Temmuz 2021 yılında Kryvbas

6 Nisan 2022 yılında FC MAS Taborsko

1 Temmuz 2022 yılında Zlate Moravce

20 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Veres Rivne

Denys Balan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Balan şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh 11 Odessa

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.