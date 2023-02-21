Vadym Yushchyshyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Yushchyshyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadym Yushchyshyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadym Yushchyshyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadym Yushchyshyn 23 Kasım 1999 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ющишин Вадим Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadym Yushchyshyn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vadym Yushchyshyn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Vadym Yushchyshyn'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadym Yushchyshyn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/23vadim99/

Vadym Yushchyshyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadym Yushchyshyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadym Yushchyshyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadym Yushchyshyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2017 yılında Karpaty II

2 Eylül 2019 yılında Veres Rivne

30 Temmuz 2021 yılında FK Uzhgorod

31 Aralık 2021 yılında Veres Rivne

Vadym Yushchyshyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadym Yushchyshyn şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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