Oleksandr Matkobozhyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Matkobozhyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Matkobozhyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Matkobozhyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Matkobozhyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Matkobozhyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Matkobozhyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Matkobozhyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Matkobozhyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Matkobozhyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Matkobozhyk 3 Ocak 1998 tarihinde Kovel, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Маткобожик Олександр Іванович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Matkobozhyk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Oleksandr Matkobozhyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Matkobozhyk'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Matkobozhyk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matkobozhyk_15_/

Oleksandr Matkobozhyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Matkobozhyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Matkobozhyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Matkobozhyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2016 yılında Zirka II

1 Ocak 2017 yılında Zirka

20 Mart 2019 yılında Volyn Lutsk

8 Ağustos 2019 yılında FK Minaj

2 Temmuz 2021 yılında Karpaty Lviv

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında Veres Rivne

Oleksandr Matkobozhyk kimdir

Oleksandr Matkobozhyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Matkobozhyk şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Lyublynets (-2010), BRW-VIK Volodymyr-Volynskyi (2010-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleksandr Matkobozhyk nereli

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