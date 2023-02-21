Valeriy Kucherov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Kucherov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Kucherov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Kucherov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Kucherov 11 Ağustos 1993 tarihinde Stakhanov, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кучеров Валерій Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Kucherov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Valeriy Kucherov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 23 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Valeriy Kucherov'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Kucherov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valeriy_kucherov/

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Valeriy Kucherov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Kucherov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Valeriy Kucherov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Kucherov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Stal II

1 Ocak 2013 yılında Stal Alchevsk

10 Eylül 2013 yılında Stal D.

1 Temmuz 2016 yılında Veres Rivne

31 Ocak 2018 yılında Arsenal Kyiv

21 Temmuz 2018 yılında FK Kalush

23 Şubat 2019 yılında Veres Rivne

Valeriy Kucherov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Kucherov şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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