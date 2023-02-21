Andriy Bliznichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Bliznichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Bliznichenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Bliznichenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andriy Bliznichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Bliznichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Bliznichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Bliznichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Bliznichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Bliznichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Bliznichenko 24 Temmuz 1994 tarihinde Novograd-Volynskyi, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Блізніченко Андрій Валерійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Bliznichenko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Andriy Bliznichenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andriy Bliznichenko'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Bliznichenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bliznichenko_7/

Andriy Bliznichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Bliznichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andriy Bliznichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Bliznichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dnipro II

1 Ocak 2015 yılında Dnipro

16 Ocak 2017 yılında Karabükspor

5 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2019 yılında FC Sheriff

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Ingulets

9 Ocak 2023 yılında Veres Rivne

Andriy Bliznichenko kimdir

Andriy Bliznichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Bliznichenko şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Andriy Bliznichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

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Andriy Bliznichenko nereli

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