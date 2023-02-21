Mykhaylo Shestakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Shestakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykhaylo Shestakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykhaylo Shestakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykhaylo Shestakov 12 Nisan 1990 tarihinde Ladyzhyn, Vinnytsya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шестаков Михайло Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykhaylo Shestakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mykhaylo Shestakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mykhaylo Shestakov'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mykhaylo Shestakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mihailshestakov9/

Haberin Devamı

Mykhaylo Shestakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykhaylo Shestakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mykhaylo Shestakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykhaylo Shestakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Bastion

26 Nisan 2011 yılında SKAD-Yalpug

12 Mayıs 2011 yılında Bilinmiyor

28 Ağustos 2013 yılında Real Farma

1 Temmuz 2016 yılında Balkany Zorya

3 Mart 2017 yılında Zhemchuzhyna O.

4 Mayıs 2018 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2018 yılında Nyva Vinnytsya

1 Şubat 2019 yılında Veres Rivne

Mykhaylo Shestakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykhaylo Shestakov şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh Ladyzhyn

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.