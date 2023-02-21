Danyil Khondak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danyil Khondak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danyil Khondak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danyil Khondak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danyil Khondak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danyil Khondak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danyil Khondak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danyil Khondak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danyil Khondak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danyil Khondak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danyil Khondak 19 Nisan 2001 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Хондак Даниїл Дмитрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danyil Khondak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danyil Khondak'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Danyil Khondak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danyil Khondak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Danyil Khondak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danyil Khondak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

22 Eylül 2021 yılında Nyva Buzova

24 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2022 yılında Girnyk-Sport

6 Ocak 2023 yılında Veres Rivne

Danyil Khondak kimdir

Danyil Khondak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danyil Khondak şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metalist Kharkiv (2013-2016), Dynamo Kyiv (2017-2018)

Danyil Khondak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Danyil Khondak nereli

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