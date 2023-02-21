Mykola Gayduchyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Gayduchyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykola Gayduchyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykola Gayduchyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykola Gayduchyk 30 Aralık 1999 tarihinde Zdolbuniv, Rivne Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гайдучик Микола Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykola Gayduchyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Mykola Gayduchyk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mykola Gayduchyk'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mykola Gayduchyk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/haiduchikmikola/

Mykola Gayduchyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykola Gayduchyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykola Gayduchyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykola Gayduchyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2017 yılında Veres U19

21 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne II

6 Nisan 2018 yılında FK Malynsk

24 Haziran 2020 yılında ODEK Orzhiv

2 Şubat 2021 yılında Veres Rivne

17 Ağustos 2021 yılında FK Uzhgorod

31 Aralık 2021 yılında Veres Rivne

Mykola Gayduchyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykola Gayduchyk şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

BLISP-KDYuSSh Berezne (2016), Veres Rivne (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.