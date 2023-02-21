Dmytro Klyots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Klyots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Klyots kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmytro Klyots ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmytro Klyots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Klyots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmytro Klyots kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Klyots Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Klyots adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Klyots Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Klyots 15 Nisan 1996 tarihinde Rivne şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кльоц Дмитро Віталійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Klyots Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Dmytro Klyots, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dmytro Klyots'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Klyots Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dima_klots48/

Dmytro Klyots Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Klyots isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmytro Klyots Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Klyots futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2014 yılında Karpaty II

1 Şubat 2015 yılında Karpaty

3 Ağustos 2020 yılında Keshla

6 Şubat 2021 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2021 yılında Veres Rivne

Dmytro Klyots kimdir

Dmytro Klyots Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Klyots şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Veres Rivne (2009-2010), UFK-Karpaty Lviv (2010-2013)

Dmytro Klyots Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Dmytro Klyots nereli

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