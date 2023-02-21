Gennadiy Pasich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gennadiy Pasich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gennadiy Pasich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gennadiy Pasich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gennadiy Pasich 13 Temmuz 1993 tarihinde Dniprodzerzhynsk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пасіч Геннадій Анатолійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gennadiy Pasich Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Gennadiy Pasich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 26 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Gennadiy Pasich'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gennadiy Pasich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pasich_17/

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Gennadiy Pasich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gennadiy Pasich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Gennadiy Pasich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gennadiy Pasich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dnipro II

27 Şubat 2014 yılında Naftovyk

30 Haziran 2014 yılında Dnipro II

23 Temmuz 2014 yılında Naftovyk

1 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne

1 Şubat 2018 yılında Olimpik Donetsk

18 Şubat 2020 yılında Karpaty

26 Ağustos 2020 yılında Veres Rivne

Gennadiy Pasich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gennadiy Pasich şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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