Stanislav Sharay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Sharay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Sharay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Sharay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Sharay 25 Mayıs 1997 tarihinde Romny, Sumy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шарай Станіслав Геннадійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Sharay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Stanislav Sharay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Sharay'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Sharay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Sharay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Sharay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Sharay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ol. Donetsk II

27 Şubat 2018 yılında Avangard K.

30 Haziran 2018 yılında Ol. Donetsk II

19 Temmuz 2018 yılında PFK Sumy

25 Ekim 2018 yılında Ol. Donetsk II

1 Nisan 2019 yılında Alyans

9 Temmuz 2022 yılında Veres Rivne

Stanislav Sharay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Sharay şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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