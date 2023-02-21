Vladyslav Sharay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Sharay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Sharay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Sharay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Sharay 25 Mayıs 1997 tarihinde Romny, Sumy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шарай Владислав Геннадійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Sharay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Vladyslav Sharay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Sharay'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Sharay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Sharay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Sharay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Sharay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ol. Donetsk II

8 Temmuz 2017 yılında Avangard K.

30 Haziran 2018 yılında Ol. Donetsk II

19 Temmuz 2018 yılında PFK Sumy

25 Ekim 2018 yılında Ol. Donetsk II

1 Nisan 2019 yılında Alyans

1 Temmuz 2021 yılında Ingulets

13 Ocak 2022 yılında Alyans

9 Temmuz 2022 yılında Veres Rivne

Vladyslav Sharay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Sharay şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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