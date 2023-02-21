Vitaliy Dakhnovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Dakhnovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Dakhnovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Dakhnovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Dakhnovskyi 10 Şubat 1999 tarihinde Pyatnytsya, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дахновський Віталій Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Dakhnovskyi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Transfer Company Lviv yapmaktadır. Vitaliy Dakhnovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 23 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Dakhnovskyi'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Dakhnovskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v.daha11/

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Vitaliy Dakhnovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Dakhnovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitaliy Dakhnovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Dakhnovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PFC Lviv

1 Temmuz 2017 yılında Veres Rivne II

1 Temmuz 2018 yılında PFK Lviv II

1 Mart 2019 yılında C. Nowotaniec

1 Temmuz 2019 yılında Wisla Sand.

23 Ağustos 2020 yılında Veres Rivne

Vitaliy Dakhnovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Dakhnovskyi şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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