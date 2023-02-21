Semen Vovchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semen Vovchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Semen Vovchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Semen Vovchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Semen Vovchenko 13 Haziran 1999 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вовченко Семен Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Semen Vovchenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Semen Vovchenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Semen Vovchenko'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Semen Vovchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Semen Vovchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Semen Vovchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Semen Vovchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zorya II

20 Ağustos 2020 yılında Nyva Ternopil

17 Ağustos 2022 yılında Veres Rivne

Semen Vovchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Semen Vovchenko şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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