Arseniy Korkodym kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Korkodym Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Korkodym adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Korkodym Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Korkodym 3 Ekim 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коркодим Арсеній Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Korkodym Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Arseniy Korkodym, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arseniy Korkodym'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arseniy Korkodym Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arseniy.korkodym_1/

Arseniy Korkodym Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Korkodym isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arseniy Korkodym Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Korkodym futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Volyn Lutsk U19

3 Eylül 2020 yılında Volyn 2 Lutsk

1 Temmuz 2021 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2022 yılında Veres Rivne

Arseniy Korkodym Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Korkodym şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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