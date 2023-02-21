Roman Gagun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Gagun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Gagun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Gagun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Gagun 16 Temmuz 1993 tarihinde Shepetivka, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гагун Роман Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Gagun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Gagun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Gagun'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Gagun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roma_gagun16/

Roman Gagun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Gagun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Gagun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Gagun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2011 yılında Temp Shepetivka

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında Goverla II

1 Ağustos 2014 yılında Lazika

26 Şubat 2017 yılında Agrobiznes V.

9 Ekim 2020 yılında Rukh Lviv

22 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Veres Rivne

Roman Gagun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Gagun şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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