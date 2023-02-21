Mykola Kvasnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Kvasnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mykola Kvasnyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mykola Kvasnyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mykola Kvasnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Kvasnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mykola Kvasnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Kvasnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykola Kvasnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykola Kvasnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykola Kvasnyi 4 Ocak 1995 tarihinde Dolyna, Ivano-Frankivsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Квасний Микола Петрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykola Kvasnyi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAG yapmaktadır. Mykola Kvasnyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Veres Rivne futbol takımında oynamaktadır. NK Veres Rivne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mykola Kvasnyi'nin NK Veres Rivne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykola Kvasnyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kvasik17/

Mykola Kvasnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykola Kvasnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mykola Kvasnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykola Kvasnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında SK Tavriya II

1 Temmuz 2014 yılında Vorskla II

11 Ağustos 2017 yılında PFK Sumy

3 Temmuz 2018 yılında Prykarpattya

13 Temmuz 2019 yılında PFC Lviv

27 Ocak 2020 yılında Ingulets

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2021 yılında Prykarpattya

3 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Veres Rivne

Mykola Kvasnyi kimdir

Mykola Kvasnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykola Kvasnyi şuan NK Veres Rivne takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Mykola Kvasnyi nereli

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