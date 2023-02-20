Pierre Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierre Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierre Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierre Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierre Da Silva 28 Temmuz 1998 tarihinde Port Chester, New York şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pierre Sebastian da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierre Da Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Pierre Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pierre Da Silva'nin Miami FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pierre Da Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PierreDasilva11

http://www.instagram.com/pierredasilva11/

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Pierre Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pierre Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Pierre Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierre Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2016 yılında Orlando City B

20 Ocak 2017 yılında Orlando

24 Mart 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

24 Mayıs 2018 yılında St. Louis FC

30 Kasım 2018 yılında Orlando

18 Mart 2019 yılında Athletico-PR B

1 Ağustos 2019 yılında Orlando

5 Ağustos 2019 yılında Memphis 901

14 Ocak 2021 yılında Miami FC

Pierre Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierre Da Silva şuan Miami FC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pierre Da Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

New York Soccer Club

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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