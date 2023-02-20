Rashid Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Tetteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Tetteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashid Tetteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashid Tetteh 14 Temmuz 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashid Tetteh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New Mexico United futbol takımında oynamaktadır. New Mexico United takımına 9 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rashid Tetteh'nin New Mexico United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashid Tetteh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rashidtetteh6

Rashid Tetteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashid Tetteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashid Tetteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashid Tetteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2016 yılında High Point

1 Mayıs 2017 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2017 yılında High Point

1 Mayıs 2018 yılında Des Moines

1 Ağustos 2018 yılında High Point

9 Ocak 2019 yılında New Mexico Utd.

Rashid Tetteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashid Tetteh şuan New Mexico United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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