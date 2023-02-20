Romeo Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeo Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romeo Parkes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romeo Parkes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romeo Parkes 11 Kasım 1990 tarihinde Port Maria şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Jamaika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Romeo Ovando Parkes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romeo Parkes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Romeo Parkes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miami FC futbol takımında oynamaktadır. Miami FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Romeo Parkes'nin Miami FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romeo Parkes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romeo Parkes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romeo Parkes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romeo Parkes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Highgate United

1 Ocak 2012 yılında Tivoli Gardens FC

1 Temmuz 2012 yılında Boys' Town FC

1 Ocak 2014 yılında ADI Metapán

18 Şubat 2016 yılında Pittsburgh

8 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında ADI Metapán

5 Mayıs 2017 yılında Pittsburgh

15 Ocak 2019 yılında Sligo Rovers

8 Ocak 2020 yılında New Mexico Utd.

31 Aralık 2020 yılında Sligo Rovers

1 Şubat 2022 yılında Miami FC

Romeo Parkes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romeo Parkes şuan Miami FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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