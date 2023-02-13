Roque Mesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roque Mesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roque Mesa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roque Mesa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roque Mesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roque Mesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roque Mesa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roque Mesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roque Mesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roque Mesa 7 Haziran 1989 tarihinde Telde şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roque Mesa Quevedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roque Mesa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Roque Mesa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Roque Mesa'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roque Mesa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/roquem26?lang=de

http://www.instagram.com/roquem15/

http://www.facebook.com/RoqueM15/

Roque Mesaboyu ve yaşı kaç

Roque Mesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roque Mesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roque Mesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roque Mesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2007 yılında Levante B

1 Temmuz 2009 yılında AD Huracán

26 Ocak 2010 yılında CD Tenerife B

5 Temmuz 2010 yılında Las Palmas Atl.

31 Ağu 2012 yılında Atl. Baleares

30 Haziran 2013 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2014 yılında Las Palmas

6 Temmuz 2017 yılında Swansea

30 Ocak 2018 yılında Sevilla

30 Haziran 2018 yılında Swansea

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla

14 Ağu 2019 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında Sevilla

5 Ekim 2020 yılında Real Valladolid

Roque Mesa kimdir

Roque Mesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roque Mesa şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valdecasas, Telde, Yoñé

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Roque Mesa nereli

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