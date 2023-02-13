Anuar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anuar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anuar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anuar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anuar 15 Ocak 1995 tarihinde Ceuta şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fas,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anuar Mohamed Tuhami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anuar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Anuar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Anuar'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anuar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anuar8tuhami/

Anuar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anuar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anuar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anuar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vallad. Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2017 yılında Real Valladolid

13 Ocak 2020 yılında Panathinaikos

31 Temmuz 2020 yılında Real Valladolid

7 Eylül 2020 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

Anuar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anuar şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Anuar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 25 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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