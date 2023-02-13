Luis Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Perez 4 Şubat 1995 tarihinde Utrera şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Jesús Pérez Maqueda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Perez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Luis Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Luis Perez'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/luigipeerez2

Luis Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla FC C

11 Temmuz 2015 yılında Real Jaén CF

11 Temmuz 2016 yılında Elche CF

21 Temmuz 2017 yılında CD Tenerife

4 Ağu 2020 yılında Real Valladolid

Luis Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Perez şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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