Lucas Olaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Olaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Olaza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Olaza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Olaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Olaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Olaza

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Olaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Olaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Olaza 21 Temmuz 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas René Olaza Catrofe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Olaza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Lucas Olaza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Olaza'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Olaza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lucasolaza

http://instagram.com/lucasolaza6/

Lucas Olazaboyu ve yaşı kaç

Lucas Olaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Olaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Olaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Olaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında River Plate

8 Ocak 2014 yılında Atlético-PR

15 Haziran 2015 yılında River Plate

29 Temmuz 2015 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2016 yılında River Plate

5 Temmuz 2016 yılında Danubio FC

27 Temmuz 2017 yılında CA Talleres

30 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors

30 Ocak 2019 yılında CA Talleres

30 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

31 Ocak 2019 yılında Celta Vigo

31 Ocak 2021 yılında Boca Juniors

1 Şubat 2021 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2021 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2021 yılında Real Valladolid

31 Ocak 2022 yılında Elche CF

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

Lucas Olaza kimdir

Lucas Olaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Olaza şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Olaza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Olaza nereli

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