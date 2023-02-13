Javi Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Sanchez 14 Mart 1997 tarihinde Getafe şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Sánchez de Felipe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Javi Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Javi Sanchez'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Javi Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javiiisf/

Javi Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javi Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2019 yılında Real

27 Temmuz 2019 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2020 yılında Real

1 Temmuz 2020 yılında Real Valladolid

Javi Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Sanchez şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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