Sergio Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Leon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Leon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Leon 6 Ocak 1989 tarihinde La Palma del Río şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio León Limones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Leon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Sergio Leon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Leon'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Leon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/7sergioleon

http://www.facebook.com/7sergioleon

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Sergio Leon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Leon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Leon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Leon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Betis C

1 Temmuz 2009 yılında Betis B

1 Ocak 2011 yılında Reus Deportiu

17 Temmuz 2013 yılında Elche Ilicitano

20 Ağu 2013 yılında Real Murcia

5 Kasım 2013 yılında Elche Ilicitano

12 Temmuz 2014 yılında Llagostera

30 Haziran 2015 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2015 yılında Elche CF

24 Ağu 2016 yılında Osasuna

1 Temmuz 2017 yılında Betis

1 Temmuz 2019 yılında Levante

31 Ağu 2021 yılında Real Valladolid

Sergio Leon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Leon şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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