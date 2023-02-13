Darwin Machis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Machis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darwin Machis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darwin Machis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darwin Machis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Machis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darwin Machis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Machis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Machis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Machis 7 Şubat 1993 tarihinde Tucupita şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Venezuela,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Darwin Daniel Machís Marcano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Machis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Darwin Machis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darwin Machis'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Darwin Machis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Darwin_Machis

http://www.instagram.com/darwinmachis11/

Darwin Machisboyu ve yaşı kaç

Darwin Machis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Darwin Machis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darwin Machis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Machis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Granada B

30 Ocak 2013 yılında Guimarães B

30 Haziran 2013 yılında Granada B

9 Mayıs 2014 yılında Hércules CF

30 Haziran 2014 yılında Granada B

1 Temmuz 2015 yılında Granada

6 Ağu 2015 yılında SD Huesca

30 Haziran 2016 yılında Granada

16 Ağu 2016 yılında CD Leganés

30 Haziran 2017 yılında Granada

17 Temmuz 2018 yılında Udinese

29 Ocak 2019 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2019 yılında Udinese

28 Temmuz 2019 yılında Granada

1 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

19 Ocak 2023 yılında Real Valladolid

Darwin Machis kimdir

Darwin Machis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Machis şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Darwin Machis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 11 numaralı formasıyla 23 Aralık 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 9 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Darwin Machis nereli

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