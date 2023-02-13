İvan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Sanchez 23 Eylül 1992 tarihinde Jaén şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Sánchez Aguayo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Sanchez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. İvan Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Sanchez'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivisanchez23/

İvan Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Jaén CF B

1 Temmuz 2010 yılında Real Jaén CF

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Madrid B

9 Temmuz 2014 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2015 yılında UD Almería

18 Ocak 2017 yılında Albacete

30 Haziran 2017 yılında UD Almería

1 Temmuz 2017 yılında Albacete

4 Ağu 2017 yılında Elche CF

30 Haziran 2018 yılında Albacete

1 Temmuz 2018 yılında Elche CF

27 Ağu 2020 yılında Birmingham

31 Ocak 2022 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2022 yılında Birmingham

1 Temmuz 2022 yılında Real Valladolid

İvan Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Sanchez şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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