Kike Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kike Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kike Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kike Perez 14 Şubat 1997 tarihinde Toledo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique Pérez Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kike Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Kike Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Kike Perez'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kike Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kike Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kike Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kike Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rayo B

9 Ağu 2017 yılında CD Lugo

10 Ağu 2017 yılında CCD Cerceda

30 Haziran 2018 yılında CD Lugo

5 Ağu 2018 yılında R. Valladolid B

30 Haziran 2019 yılında CD Lugo

1 Temmuz 2019 yılında Valladolid Prom

12 Ağu 2020 yılında Real Valladolid

31 Ocak 2022 yılında Elche CF

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

Kike Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kike Perez şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Kike Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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