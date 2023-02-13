Sergio Asenjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Asenjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Asenjo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Asenjo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Asenjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Asenjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Asenjo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Asenjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Asenjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Asenjo 28 Haziran 1989 tarihinde Palencia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Asenjo Andrés şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Asenjo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Asenjo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Asenjo'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Asenjo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://https:twitter.comsergioasenjo1

http://https:www.instagram.comsergioasenjo1

http://https:www.facebook.comsergioasenjooficial

Sergio Asenjoboyu ve yaşı kaç

Sergio Asenjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Asenjo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Asenjo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Asenjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2006 yılında Real Valladolid

1 Temmuz 2009 yılında Atlético Madrid

1 Ocak 2011 yılında Málaga CF

30 Haziran 2011 yılında Atlético Madrid

23 Temmuz 2013 yılında Villarreal

30 Haziran 2014 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2014 yılında Villarreal

7 Temmuz 2022 yılında Real Valladolid

Sergio Asenjo kimdir

Sergio Asenjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Asenjo şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

San Juanillo de Palencia

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Sergio Asenjo nereli

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