Lucas Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Rosa 3 Nisan 2000 tarihinde Ribeirão Preto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Oliveira Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Rosa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Lucas Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Rosa'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Rosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasrosa2/

Lucas Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2019 yılında Juventus U23

1 Temmuz 2021 yılında Valladolid Prom

1 Ekim 2022 yılında Real Valladolid

Lucas Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Rosa şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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