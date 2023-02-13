Monchu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monchu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Monchu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Monchu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Monchu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monchu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Monchu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monchu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Monchu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Monchu 13 Eylül 1999 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ramón Rodríguez Jiménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Monchu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Monchu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Monchu'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Monchu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/monchurodriguez/

Monchuboyu ve yaşı kaç

Monchu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Monchu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Monchu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Monchu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2014 yılında Barça U16

1 Temmuz 2015 yılında Barça U18

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona

22 Eylül 2020 yılında Girona FC

30 Haziran 2021 yılında Barcelona

16 Temmuz 2021 yılında Granada

31 Ocak 2022 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2022 yılında Granada

1 Temmuz 2022 yılında Real Valladolid

Monchu kimdir

Monchu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Monchu şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CIDE

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Monchu nereli

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