Gonzalo Plata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Plata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Plata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Plata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Plata 1 Kasım 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Jordy Plata Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Plata Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Gonzalo Plata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Plata'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Plata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/Gonzalo_Plata20

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http://www.instagram.com/gonzalo_plata20/

http://www.facebook.com/GonzaloPlata20

Gonzalo Plata Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Plata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Plata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Plata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

1 Temmuz 2018 yılında Independiente

31 Ocak 2019 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2019 yılında Sporting CP

31 Ağu 2021 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2022 yılında Sporting CP

11 Temmuz 2022 yılında Real Valladolid

Gonzalo Plata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Plata şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gonzalo Plata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCD Fedeguayas (-7/2011), LDU Quito (7/2011-3/2012)

Ekvador takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 5 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

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