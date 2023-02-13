Gonzalo Plata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Plata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Plata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Plata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gonzalo Plata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Plata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Plata

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Plata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Plata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Plata 1 Kasım 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Jordy Plata Jiménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Plata Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Gonzalo Plata, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Plata'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Plata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/Gonzalo_Plata20

http://www.instagram.com/gonzalo_plata20/

http://www.facebook.com/GonzaloPlata20

Gonzalo Plataboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Plata Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Plata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Plata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Plata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Independiente B

1 Temmuz 2018 yılında Independiente

31 Ocak 2019 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2019 yılında Sporting CP

31 Ağu 2021 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2022 yılında Sporting CP

11 Temmuz 2022 yılında Real Valladolid

Gonzalo Plata kimdir

Gonzalo Plata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Plata şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSCD Fedeguayas (-7/2011), LDU Quito (7/2011-3/2012)

Gonzalo Plata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 5 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gonzalo Plata nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Momo Mbaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momo Mbaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Momo Mbaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momo Mbaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Juan Cala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Cala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?